１４日（日本時間１５日）のオランダ戦（２△２）で、途中出場から劇的な同点弾を演出したＦＷ小川航基（２８）＝ＮＥＣ＝は１６日、Ｕ―１９日本代表と非公開で行われた練習試合でゴール。驚異的な得点力を誇り、初戦で勢いに乗ったストライカーが、第２戦のチュニジア戦で正真正銘のＷ杯初得点を決める。日本を救った魂のアシストから一夜明け、ＦＷ小川がチュニジア戦に弾みをつける得点を決めた。初戦オランダ戦（２△２）