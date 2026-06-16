◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―１西武（１６日・甲子園）西武が阪神に勝利し、交流戦成績を１４勝３敗１分として球団初の優勝を飾った。パ・リーグ６球団で唯一、手が届いていなかったタイトルだったが、セ・パ合わせて９球団目の栄冠（残る未達成は阪神、中日、広島）となった。西武・武内、阪神・才木の投げ合いとなった試合で、均衡を破ったのはＦＡ加入戦士の桑原だった。５回１死二塁から、センター前にはじ