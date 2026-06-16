◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―１西武（１６日・甲子園）阪神が今季４度目の完封負けを喫し、西武に目の前で交流戦初優勝を許した。打線は好投手・武内を攻略できなかった。６回まで３安打無得点に封じられ、１０三振。２番手・ウィンゲンターが登板した１点ビハインドの７回には２死一、三塁の好機をつくったが、３試合ぶりスタメン復帰の立石が見逃し三振。この日、３つ目の三振にルーキーはベンチで目を赤くし