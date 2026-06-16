ソフトバンクは、交流戦連覇を逃した。西武が阪神戦（甲子園）に勝利し、自力で初優勝を決めた。交流戦は１４勝４敗で１４日に全日程を終えていた。この日に西武が負ければ、条件次第で１２球団最多を更新する１０度目の優勝の可能性が残されていた。交流戦前の貯金は１だった。開幕投手も務めた上沢が右肘の状態不良でファーム調整になるなど、開幕時からローテを守っているのは大津のみ。苦しい状況だった中で、期間中は２０