４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが１６日放送の日本テレビ系特番「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？賞金１０００万円ＳＰ」（午後７時）でクイズ番組初出演を果たした。全問正解達成での賞金１０００万円獲得を目指し、日テレ、フリー、さらに現在の事務所とすべて先輩の羽鳥慎一アナとペアを組んで出演の岩田アナ。登場早々、偏差値７０超えの超進学校・渋谷教育学園渋谷高から慶大に進ん