美人気象予報士の美デコルテショットが話題になっている。１６日までに自身のインスタグラムを更新したのは、３月まで「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」に出演していた穂川果音。アジサイをバックのショットを披露。デコルテ全開なタンクトップにレースのアウターを合わせたコーデをアップした。穂川は「えっちゃん＠ｅｔｓｕｋｏ＿ｉｃｈｉｈａｒａと一緒に紫陽花を見にお出かけしてきたよ！」と報告し、続けて「紫陽花の色は品