今年も浴衣の季節がやってきた！夏だけの特別な装いだからこそ、私らしく着こなしたい。そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、古きよき不変の美しさが目を引く「ネイビー浴衣」のスタイルをご紹介します。オトナの色気をふんだんにまとって、気になる彼の視線も独り占めしちゃお♡夏と浴衣金川紗耶が熱演夏ならではの特別な装い、浴衣。いつもとは違うファッションだからこそとびっきり映えて、可愛い自分でいたい。浴