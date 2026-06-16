人気ホラーシリーズ最新作『スクリーム7』（6月19日公開）の特別映像と場面写真が解禁された。映像では、シリーズの主人公シドニー・プレスコットが“母親”となった新たな姿が描かれ、再び殺人鬼ゴーストフェイスとの因縁の対決に挑むことが明らかになった。【動画】『スクリーム7』特別映像＜シドニーの軌跡＞1996年公開の第1作『スクリーム』は、ホラーの要素と犯人考察型サスペンスを融合させた作品として世界的なヒットを