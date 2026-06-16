映画公開を前に、『トイ・ストーリー』の世界観をたっぷり楽しめる限定スイーツが銀座コージーコーナーに登場します。2026年6月26日（金）より、人気キャラクターたちをモチーフにしたプチケーキアソートやプリンフルーツケーキ、焼菓子ギフトを販売。最新作に登場する新キャラクター「リリーパッド」も仲間入りし、見た目も味わいも