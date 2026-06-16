巨大な色のないテーマパーク。“夢の国”になるはずの場所は荒れ果て、廃墟と化していました。今、中国で何が起きているのでしょうか。取材班が向かったのは中国南部の貴州省貴陽市。“夢の国”の入り口にあったのは、お城の形をした入場ゲートです。そして、私たちの前に現れたのは巨大テーマパーク。建物の色は比較的きれいですが、雑草が生い茂っていて、まさしく廃墟のような状況です。誰か入ってきた人が描いたのでしょうか、