日本維新の会のロゴマーク＝2025年10月国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内改定に向けた日本維新の会の提言原案が16日、判明した。海上自衛隊に原子力潜水艦を早急に導入するよう要求。国是である非核三原則のうち「核兵器を持ち込ませず」の部分を米国の核運用を踏まえ「現実的検討を行うべきだ」と促す。17日の党役員会で提言を取りまとめ、来週にも高市早苗首相に手渡す方針だ。関係者が明らかにした。維新は連立政権