ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」が17日、開幕する。16日は前検が行われた。目指すは5節連続優出だ。4連続優出中の松山将吾（31＝滋賀）に注目する。「出来過ぎですね。ターンとかも迷っているところがあるんですよ。その中でも結果が出ているのは自信になります。いい流れのまま行きたいですね」エンジン抽選でも流れの良さを見せた。手にした23号機は上位の一角。まだ目立つ部分