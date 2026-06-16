16日、東京・板橋区にあるテイクアウト専門店のランチタイム。牛ハラミや豚肉の焼き肉がのっている弁当に揚げたてのから揚げ、鶏の照り焼きをのせた大ボリュームの弁当は税込み1400円です。まごころ大高・大高博信代表（高ははしごだか）：肉まみれの弁当です。だいたい1.2〜1.3?。ご飯だけで750グラム。カロリーは2400キロカロリー。成人男性の1日これでクリアする。ふたが閉まりきらないステーキが入ったカレー弁当を購入した客