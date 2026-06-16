女優の吉田莉々加（25）が16日までにインスタグラムを更新し、セクシーな黒ランジェリー姿をアップしている。発売中の「週刊プレイボーイ」でのグラビア掲載を告知。「いのち短し恋せよオトメ」と意味深長なコメントも掲載している。これに合わせて、黒い下着姿で妖艶な表情を浮かべる写真や、全身でポーズを決めている写真なども投稿している。ファンやフォロワーからは「ずっと見ていたいです」「エグかわです」「やるときゃやる