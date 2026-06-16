“BYD最小”のスーパーハイブリッドとはBYDは2026年6月10日（現地時間）、欧州向けの新型「DOLPHIN G DM-i（ドルフィン ジー ディーエムアイ）」を発表しました。コンパクトなボディに家族向けの実用性、そして日常の移動を電気だけでこなせる能力を兼ね備えた、欧州のBセグメントへの新規参入モデルです。【画像】超カッコイイ！ これが新型「“5人乗り”コンパクトカー」です！ 画像で見る（28枚）BYDが欧州向けに専用開発