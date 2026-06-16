私は千和（チワ）ワカバ、年少の娘を育てています。在宅でイラストレーターの仕事をしています。家族以外には基本的に職業を秘密にしていますが、生活の中で見かけるあのキャラクターやあの挿絵は、実は私が描いていたりします。ペンネームは「わわ丸」です。子どもの何気ない一言がきっかけで、公表していなかった私の職業がママ友たちに知られてしまいました。蓮木さんや小木さんが次々とお願いをしてきて、秋田さんが止めようと