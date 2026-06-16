16日午後7時46分ごろ、群馬県南部と埼玉県北部で震度5弱を観測する地震があり、新潟県内では南魚沼市で震度3を、長岡市や三条市、柏崎市などで震度2を観測しました。 新潟県によりますとこの地震による県内の被害の情報は入っていません。 東京電力によりますと柏崎刈羽原発に異常はないということです。 JRによりますと午後8時半現在、上越新幹線は大宮～新潟駅間の上下線で、北陸新幹線は大宮～長野駅間の上下線