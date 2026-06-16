女優LINOAH（リノア＝17）の初デジタル写真集「I AM LINOAH」（講談社）が19日、発売される。同作は、環境保護をテーマに掲げる「I AM LINOAH」プロジェクト第2弾として制作されたアートピースとなる。日本と世界をつなぐ架け橋になりたい。グローバルな背景をもつLINOAHが「17歳の私にも、世界のためにできることはあるだろうか」と、自らに問いかけた答えとして生まれたのが「I AM LINOAH」プロジェクト。同プロジェクトでは、写