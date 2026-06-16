【その他の画像・動画等を元記事で観る】KOTOKOが、本春開催したKOTOKO全国ツアー『KOTOKO LIVE TOUR 喜怒哀楽 〜Fun Spring〜』の中から、5月16日(土)に東京Toyosu PITで開催されたDAY1・DAY2の公演をZ-aNにてアーカイブ配信を開始！DAY1とDAY2を1日2公演というKOTOKO初となるスペシャルな怒涛のライブをぜひチェックしてほしい。配信期間中は何度でも視聴可能。詳しくはZ-aNをチェックしてほしい。●配信情報『KOTOKO LIVE TOUR