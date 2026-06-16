【モデルプレス＝2026/06/16】M!LK（ミルク）の曽野舜太と元フィギュアスケーターの高橋成美のペアが、6月16日放送の日本テレビ系「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP」に出演。全問正解を達成し、賞金1000万円を獲得した。【写真】M!LK曽野、新CMで異様なレフリーに◆曽野舜太＆高橋成美「小5クイズ」全問正解達成全問正解で賞金1000万円スペシャルとして放送された今回の「小5クイズ」に、「M!LK」の頭脳担当