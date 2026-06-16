タレントのほしのあきさん（49）が2026年6月7日、自身のインスタグラムを更新。ヘアセットした巻き髪姿を披露した。ほしのさんの夫は、日本中央競馬会所属の騎手・三浦皇成さん（36）。「ヘアセットして大好きなお友達のバースデーパーティへ」ほしのさんは、「ヘアセットして大好きなお友達のバースデーパーティへ」といい、巻いた髪をアピールするような動画を投稿した。インスタグラムに投稿された動画では、黒いノースリーブの
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