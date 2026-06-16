『週刊SPA! 6月16日号』は6月9日に発売！ グラビアン魂：星野琴 『週刊SPA! 6月16日号』が6月9日に発売。名物連載「グラビアン魂」に星野琴が登場した。 星野琴 © 撮影／ANI（スチャダラパー） 過激で攻めた内容のDVDがヒット中の彼女だが、今回はその上質なルックスと美ボディを際立たせるため、「あえて普通に撮る」というアプローチを選択。 星野琴