21:00 ブラジル小売売上高（4月） 予想1.9%前回4.0%（前年比) 21:30 米輸入物価指数（5月） 予想1.1%前回1.9%（前月比) 予想5.6%前回4.2%（前年比) 米輸出物価指数（5月） 予想N/A前回3.3%（前月比) 予想N/A前回8.8%（前年比) 米住宅着工件数（5月） 予想143.5万件前回146.5万件（住宅着工件数) 予想-2.2%前回-2.8%（住宅着工件数・前月比) 予想143.0万件前