◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組スペイン０―０カボベルデ（１５日、アトランタ競技場）１５日（日本時間１６日）、１次リーグ４試合が行われ、Ｈ組で初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が、優勝候補のスペイン（同２位）と０―０で引き分けた。２４年欧州選手権覇者のシュート２７本の猛攻を４０歳ＧＫボジニャ（チャベス）を中心に無失点に抑え、初戦で歴史的な勝ち点１を挙げた。人口わずか約５０万人強の