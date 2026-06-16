◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組イラン２―２ニュージーランド（１５日、ロサンゼルス競技場）１５日（日本時間１６日）、１次リーグ４試合が行われ、Ｇ組ではイラン（同２０位）がニュージーランド（同８５位）に２―２で引き分けるなど、アジア勢９チームのうち、日本を含む６チームが２勝４分けと不敗を継続した。＊＊＊イランが因縁の地で２度追い付き、引き分けに持ち込んだ。０―１の前半３２分にＤＦレザイ