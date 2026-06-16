第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の大阪大会の組み合わせ抽選会が１６日、大阪市内で行われた。１５３チームが出場。７月４日に開幕。順調に日程が消化されれば、決勝は同２６日に行われる。史上初３度目の春夏連覇を狙う大阪桐蔭は吉岡、川本の２枚看板が充実し頭一つリード。主将・辻が率いる強打の履正社が対抗だ。春準決勝で大阪桐蔭を破った関大北陽も上り調子。近大付、金光大阪、東大阪大柏