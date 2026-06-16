女優の奈月セナ（３０）が、ドラマ撮影の一部シーンを披露した。１６日までに自身のインスタグラムを更新し「先日よりｉＱＩＹｌ、ＤｒａｍａＳｕｇａｒで配信開始されました。『無能の俺が覚醒！美女に奪い合われる』鈴木愛子役で出演しております」と配信ドラマの出演を報告し「今回もすごいタイトルですが！笑」と笑った。「和気藹々（わきあいあい）とした現場でキャストはじめ、スタッフの皆様とのコミニュケーション