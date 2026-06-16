夏本番を前にアイスクリームをめぐり衝撃が走っています。ライバルであるはずの大手食品メーカー6社がアイスの価格を不当に調整していた疑いが浮上しました。本格的な夏が近づくにつれ買い物客が立ち寄る機会も増えるアイスクリーム売り場。そんなアイスをめぐり、消費者の信頼を裏切る行為が明らかになりました。大手食品メーカー6社が、価格をめぐりカルテルを結んでいた疑いがあるとして、公正取引委員会が立ち入り検査に入った