16日午後7時46分頃、茨城県南部を震源とする地震が発生し、群馬県太田市、千代田町、埼玉県加須市、本庄市、美里町で最大震度5弱の強い揺れを観測した。これを受け、高市総理は自身のXに、「G7サミット（主要7カ国首脳会議）のセッション中に地震発生のメモを受け取りましたので、短時間の離席をして、被害状況の把握、国民の皆様に対する適時的確な情報提供などの指示を行った」と投稿した。高市総理は、フランス・エビアンで開催