ドジャースのアレックス・ベシア投手の妻ケイラさんが１５日、自身のＳＮＳを更新。「ドジャース・ファミリー・トリップ」として、選手の家族も帯同した敵地パイレーツ戦の旅の様子を公開した。選手らは今月８日（日本時間９日）、ピッツバーグにチャーター機で移動。選手らはお揃いのＮＩＫＥのチームジャージ。ベッツは赤ちゃんを抱き、妻と３人の子供たちと、ロハスも妻子と、スミスは第三子を妊娠中の妻と２人の娘と。コー