トランプ大統領も出席して開幕したG7サミットについて、高市総理に同行取材しているフジテレビ政治部・木村祐太記者に聞いていきます。ポイントは「ホルムズ海峡 G7の対応は」「自衛隊派遣？日本の関与は」の2つです。──1つ目のポイント、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意を受けホルムズ海峡への対応などが焦点となるが、G7でどんなことが議論されている？現在はウクライナ情勢についての議論が行われていますが、