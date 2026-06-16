ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測によって見つかるようになった、初期宇宙の謎の天体「LRD」（Little Red Dot、リトル・レッド・ドット、小さな赤い点）。その正体に関する新たな研究成果を、テキサス大学オースティン校のVasily Kokorev氏を筆頭とする研究チームが発表しました。研究チームはLRDの正体について、高密度のガスに分厚く覆われて急速に成長している超大質量ブラックホール（超巨大ブラックホール）であると結論