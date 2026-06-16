俳優の舘ひろし（７６）が１６日、主演映画「免許返納！？」の名古屋キャンペーンを行った。舘プロの公式ＳＮＳで、新幹線ホームでの写真を添えて報告。幸運の象徴といわれるドクターイエローが停車しており、「『免許返納！？』カラーと同じドクターイエローに遭遇しました！良いことありそうですっ♪」とうれしそうにつづった。舘はカジュアルジャケットにややワイドめなパンツを合わせ、足元はサンダル。サングラス姿のダ