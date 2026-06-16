鍋の周りを3種類のフライドチキンがグルリと囲んだ、大人気の韓国グルメ「UFOチキン」。鍋の真ん中のトロットロのチーズフォンデュをアツアツのチキンでディップしていただきます。16日、ランチタイムに東京・新宿区の店「韓国料理ジョウンデー」を取材すると、ヤンニョムチキンを頬張る様子が見られました。来店客は「本当に大きくて、中もアツアツで、出来たてっていう感じがして、めちゃめちゃおいしかった」「ヤンニョムチキン