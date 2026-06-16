ファミリーマートのオンラインショップ「ファミマオンライン」は、2026年6月8日10時から21日23時59分まで、ポケモンカードゲーム MEGA「30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」の抽選販売を実施しています。構築済みデッキ入りポケモンカードゲーム30周年を記念したデッキ商品です。エーフィexとブラッキーexの構築済みデッキなどが入っています。＜商品内容＞・「エーフィex」デッキ（カード60枚）...1