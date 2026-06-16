コレサワが、5thミニアルバム『PINK BEARS』を8月19日に配信リリースする。 （関連：Kis-My-Ft2、マルシィ、コレサワ、TREASURE、Tele、TOMOO……注目新譜6作をレビュー） 同情報は、本日6月16日にLINE CUBE SHIBUYAで開催された『コレサワ LIVE 2026 きみとデート vol.3』にて発表されたもの。ミニアルバムのリリースは約2年半ぶりとなり、同作品には計8曲が収録される予定だ。 また、