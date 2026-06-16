【やせ習慣】「体がリバウンドをあきらめた感じ！」停滞期を乗り越えて迎えた3か月目【画像で見る】カメラロールからダイエット成功への道が見えてくる！ダイエット開始から半年で−10kgとなり、念願の50kg台まで体重を減らしたエッセイマンガ家のうださん。気になるのは、その後のリバウンド対策。続けやすい工夫や心の持ち方を聞きました。エッセイマンガ家 うだひろえさんエッセイマンガ家 うだひろえさん1976年生まれ。夫と息