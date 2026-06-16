テラ・ウォルトマン・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ハレ コート：芝 結果：[カレン カチャノフ] 1 - 2 [イーサン クイン] 試合の詳細データはこちら≫ テラ・ウォルトマン・オープン第2日がドイツ ハレで行われ、男子シングルス1回戦で、カレン カチャノフとイーサン クインが対戦した。 第1セットはカレン カチャノフが6-1で先取。第2セッ