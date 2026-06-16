※詳しくは動画をご覧ください 8月9日の平和祈念式典など大規模なイベントに備えます。 県内の警察官約250人が合同訓練を行いました。 警察官は要救助者の重症度に合わせた搬送方法のほか、ロープを使った搬送なども体験しました。