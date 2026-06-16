Jリーグは16日、『2026／27明治安田Jリーグ』において「MUFG THE国立DAY」を計18開催することを発表した。今回大会では、開幕節となる8月7日（金）の「横浜F・マリノス vs. 鹿島アントラーズ」をはじめ、2024シーズンの「THE国立DAY」（当時名称）開始以来、シーズン最多となる計18試合が開催される。「MUFG THE国立DAY」では、コラボイベントなど様々な施策や演出を行うほか、初めて来場される方や観戦回数の少ない方向けの