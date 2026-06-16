アビスパ福岡は16日、スロバキア1部のスロヴァン・ブラチスラヴァへ期限付き移籍しているMF松岡大起が移籍期間を2027年6月30日まで延長することを発表した。現在25歳の松岡は、サガン鳥栖の下部組織出身で2018年にトップチームデビューを飾った。その後は清水エスパルス、グレミオ・ノヴォリゾンチーノ（ブラジル）でのプレーを経て、アビスパ福岡に完全移籍で加入した。2025明治安田J1リーグ終了後の今年2月にスロバキアのス