トッテナム・ホットスパー（スパーズ）は、ニューカッスルに所属するイタリア代表MFサンドロ・トナーリの獲得を目指しているようだ。16日、イギリスメディア『スカイスポーツ』やスポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』が報じている。今シーズンのスパーズは2度の指揮官交代をするなど、シーズン通して苦戦。UEFAチャンピオンズリーグでは、ラウンド16に進んだものの、プレミアリーグでは2年連続の17位に終わった。それで