55歳を過ぎると、多くの人が役職定年などを機に、「会社との距離感」を考え直すようになる。これまで背負ってきた責任や他者評価を、いつまでも抱え続ける必要はない。むしろ、少しずつ手放していくことが、定年後をラクに生きる準備になるという。※本稿は、エマメイコーポレーション代表取締役の大塚 寿『50歳からは、「これ」しかやらない』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。「役職定年の壁」は意識改革の好機ビ