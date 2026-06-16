元日本代表の本田圭佑が公式YouTubeチャンネルのライブ配信「初戦を終えてのYouTube Live」に登場。聞き手に人気TikTokerのウンパルンパさんを迎え、ホテルの一室で約１時間に渡って視聴者の質問などに答えた。２−２の引き分けに終わった日本代表vsオランダ代表戦にあらためてフォーカスする内容だったが、やはり気になるのは決勝トーナメント進出後の日本の対戦相手だ。日本がグループＦを１位か２位で突破したなら、ラウン