【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKの曽野舜太が高橋成美とペアを組み挑んだ、日本テレビ『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP』（6月16日放送）で、全問正解を達成し賞金1000万円を獲得した。 ■まさに「次世代クイズ王」と呼ぶにふさわしい戦いぶり 今回の『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP』に、今人気沸騰中「M!LK」の頭脳担当で、学習院大学を卒業している曽野舜太が