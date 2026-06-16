平戸藩の黄金期を築いた3代藩主 松浦隆信公をしのぶ、390年法要が平戸市で営まれました。 平戸市の正宗寺で営まれたのは、南蛮貿易をはじめ、オランダ商館やイギリス商館の招致を推進し、国際都市・平戸の発展に貢献した松浦 隆信公の390年法要です。 松浦隆信は、海外との交易を進め平戸藩の黄金期を築いた藩主として知られています。 （松浦家41代 松浦 章さん） 「外国との関係というのは、いろんな意味での