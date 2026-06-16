２０２５年に８万人が訪れた人気のイベントが、２０２６年も札幌のデパートで始まりました。地元から愛されるソウルフードから新しいグルメまで、各地の自慢の一品が集まっています。いい香りが漂っているこちらにやってきました。丸井今井札幌本店で始まった北海道味紀行です。５１の味が楽しめます。２０２５年も８万人が訪れました。何と贅沢なお弁当でしょう、ポイントはこちら！５種の貝の食べ比べができる贅沢な