中国財政部は6月16日、香港特別行政区で機構投資家を対象とした2026年第3期の人民元建て国債150億元（約3555億円）を入札発行しました。投資家から広く歓迎され、応札倍率は3．86倍でした。そのうち、2年物は45億元（約1066億5000万円）で発行利率は1．29％。3年物は45億元で発行利率は1．33％。5年物は35億元（約829億5000万円）で発行利率は1．49％。10年物は25億元（約592億5000万円）で発行利率は1．80％です。（提供/CGTN Jap