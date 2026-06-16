中国の習近平国家主席は6月16日午前、北京市内の人民大会堂で、中国を公式訪問中のミャンマーのミン・アウン・フライン大統領と会談しました。習主席は席上、「中国とミャンマーが国交樹立76年間、常に苦楽を共にし、互いに助け合い、平和共存五原則を共に提唱・実践し、国家間の平等な関係や互恵・ウィンウィンの模範を確立してきた。激動する国際情勢に直面し、双方は戦略的な冷静さと決意を維持し、団結と協力を強化すべきだ」