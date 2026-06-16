16日（火）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のレーヴィス栃木は、ミドルブロッカーの十文字龍翔（27）、リベロの髙附雄大郎（23）と2026-27シーズンの契約を更新したと発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 福島県出身の十文字は仙台大学を卒業後、2021年につくばユナイテッドSun GAIAへ入団。3シーズン在籍した後、2024年にR栃木へ移籍した。在籍2季目となる2025-26シ